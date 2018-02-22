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    МИД Азербайджана: Сумгаитские события были диверсией и провокацией с армянской стороны

    Мы будем продолжать работу над донесением информации о преступлениях Армении до международного сообщества© Report/ Elchin Murad

    Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ Сумгаитские события были диверсией и провокацией с армянской стороны.

    Как сообщает Report, об этом заявил на пресс-конференции руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев. 

    Отметим, в этом году исполняется 30 лет сумгаитским событиям 27-29 февраля 1988 года.

    "В 80-ых годах прошлого века  Армения прибегла к агрессии в отношении Азербайджана, что завершилось военной агрессией и преступлениями против человечности

     в отношении мирного населения Азербайджана. Террористические организации Армении совершали теракты против населения Азербайджана. Кульминацией этих провокаций  стали события в Сумгаите",- заявил Х. Гаджиев.

    Он отметил, что расследование этих событий продолжается, добавив, что они стали "диверсией и провокацией" с армянской стороны.

    "Проводящие агрессивную политику сепаратизма армяне хорошо поняли, что у них есть возможность осуществлять свою провокацию. Сегодня армянское лобби пытается представить события в Сумгаите в ином свете, что не является правдой", - заявил глава пресс-службы МИД.

    По его словам, в результате  шовинистской политики, проводимой руководством  Армении  это страна  стала моноэтнической. 

    "Мы будем продолжать работу над донесением информации о преступлениях Армении до международного сообщества", - отметил Х. Гаджиев. 

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