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МИД Азербайджана: Ситуация в Украине вызывает серьезную озабоченность

МИД Азербайджана: Ситуация в Украине вызывает серьезную озабоченность Польское председательство в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) провело специальное заседание Постоянного совета.
Внешняя политика
25 февраля 2022 г. 00:19
МИД Азербайджана: Ситуация в Украине вызывает серьезную озабоченность

Польское председательство в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) провело специальное заседание Постоянного совета.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу МИД Азербайджанской Республики, заместитель министра иностранных дел Араз Азимов принял участие во встрече в видеоформате.

Выступая на специальном совещании, Азимов отметил, что ситуация в Украине и вокруг нее вызывает серьезную озабоченность.

Отмечено, что обострение ситуации привело к человеческим жертвам, и выражены соболезнования родным и близким погибших.

Подчеркнуто, что сложившаяся ситуация должна быть урегулирована мирным и дипломатическим путем в соответствии с нормами и принципами международного права, в том числе суверенитета государств, территориальной целостности, нерушимости границ, а также неделимости безопасности в пространстве ОБСЕ.

В сложившейся ситуации необходим срочный диалог, чтобы не допустить дальнейшего ухудшения ситуации.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan XİN: Ukraynadakı vəziyyət ciddi narahatlıq doğurur

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