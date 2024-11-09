МИД Азербайджана: Решительно осуждаем ужасающий теракт в Пакистане

Азербайджан осудил теракт на юго-западе Пакистана, приведший к гибели десятков мирных граждан.
Как передает Report, об этом говорится в публикации МИД Азербайджана в соцсети "Х".
"Решительно осуждаем ужасающий террористический акт, произошедший сегодня на железнодорожной станции в Кветте. Выражаем наши глубочайшие соболезнования семьям погибших в этом чудовищном нападении и желаем скорейшего выздоровления раненым", - говорится в сообщении.
We strongly condemn the horrific terrorist attack at the railway station in #Quetta, #Pakistan today.
We offer our deepest condolences to the families of those killed in this heinous attack, and wish the injured ones a speedy recovery. @ForeignOfficePk
Напомним, по меньшей мере 24 человека погибли и 44 получили ранения в результате взрыва бомбы на железнодорожной станции в Кветте на юго-западе Пакистана. Местные власти сообщают, что взрыв был осуществлен террористом-смертником, ведется расследование.