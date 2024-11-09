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МИД Азербайджана: Решительно осуждаем ужасающий теракт в Пакистане

МИД Азербайджана: Решительно осуждаем ужасающий теракт в Пакистане Азербайджан осудил теракт на юго-западе Пакистана
Внешняя политика
9 ноября 2024 г. 16:26
МИД Азербайджана: Решительно осуждаем ужасающий теракт в Пакистане

Азербайджан осудил теракт на юго-западе Пакистана, приведший к гибели десятков мирных граждан.

Как передает Report, об этом говорится в публикации МИД Азербайджана в соцсети "Х".

"Решительно осуждаем ужасающий террористический акт, произошедший сегодня на железнодорожной станции в Кветте. Выражаем наши глубочайшие соболезнования семьям погибших в этом чудовищном нападении и желаем скорейшего выздоровления раненым", - говорится в сообщении.

Напомним, по меньшей мере 24 человека погибли и 44 получили ранения в результате взрыва бомбы на железнодорожной станции в Кветте на юго-западе Пакистана. Местные власти сообщают, что взрыв был осуществлен террористом-смертником, ведется расследование.

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Версия на английском языке Azerbaijan MFA expresses condolences to Pakistan
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan XİN Pakistana başsağlığı verib

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