МИД Азербайджана: Решительно осуждаем ужасающий теракт в Пакистане

Азербайджан осудил теракт на юго-западе Пакистана, приведший к гибели десятков мирных граждан.

Как передает Report, об этом говорится в публикации МИД Азербайджана в соцсети "Х".

"Решительно осуждаем ужасающий террористический акт, произошедший сегодня на железнодорожной станции в Кветте. Выражаем наши глубочайшие соболезнования семьям погибших в этом чудовищном нападении и желаем скорейшего выздоровления раненым", - говорится в сообщении.