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МИД Азербайджана рекомендовал МИД Армении ознакомиться с заявлением от 10 ноября

МИД Азербайджана рекомендовал МИД Армении ознакомиться с заявлением от 10 ноября Начальник управления пресс-службы МИД Азербайджан Лейла Абдуллаева прокомментировала высказывания представителя МИД Армении в связи с заявлениями президента Азербайджанской Республики, озвученными во время выступления на саммите Организации экономического
Внешняя политика
5 марта 2021 г. 17:04
МИД Азербайджана рекомендовал МИД Армении ознакомиться с заявлением от 10 ноября
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Начальник управления пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева прокомментировала высказывания представителя МИД Армении в связи с заявлениями президента Азербайджанской Республики, озвученными во время выступления на саммите Организации экономического сотрудничества.

Как передает Report, Л.Абдуллаева сказала, во время выступления на саммите Организации экономического сотрудничества 4 марта текущего года президент Азербайджанской Республики говорил о возникших возможностях сотрудничества для обеспечения мира и стабильности в регионе, реализации транспортных проектов, которыми смогут непосредственно воспользоваться страны региона, и в этой связи обвинение представителя МИД Армении в адрес Азербайджана в нарушении международного права и расценивание этого как угрозу для региона в очередной раз наглядно демонстрирует, что официальный Ереван далек от здоровых логики и мышления.

"Возникает вопрос, каким интересам служит армянская сторона, которая всегда деструктивно комментирует позицию Азербайджана в связи с сотрудничеством и прогрессом региона, и в целом демонстрирует, что эта страна все еще не определилась, чего желает.

Мы рекомендуем представителю МИД Армении до высказывания комментариев ознакомиться с текстом заявления от 10 ноября, подписанным главой их правительства, прочитать резолюции СБ ООН от 1993 года, а также изучить суть принципов международного права, на которые сам же ссылается", - сказала Л.Абдуллаева.

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Версия на английском языке Baku recommends that Yerevan read statement of November 10
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan XİN-dən Ermənistan XİN-ə: Şərh vermədən öncə 10 noyabr bəyanatı ilə tanış olsun

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