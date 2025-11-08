Официальный Баку: Армения должна полностью исключить территориальные претензии к Азербайджану в своей конституции

МИД Азербайджана распространило заявление по случаю 8 Ноября - Дня Победы.

Как передает Report, в заявлении отмечается, что этот великий день, навсегда вписанный в сердца азербайджанцев, символизирует не только празднование славной победы в 44-дневной Отечественной войне, но и является вечным олицетворением национальной силы, решимости и единства.

Пять лет назад, благодаря решительному лидерству президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева и беспримерному мужеству вооружённых сил, был положен конец почти тридцатилетней военной оккупации Арменией, восстановлена территориальная целостность Азербайджана.

44-дневная Отечественная война, достигшая своей кульминации 8 ноября 2020 года - в день освобождения жемчужины Карабахского региона и культурного центра Азербайджана города Шуша - стала решающим моментом в истории нашего народа. Эта победа была достигнута благодаря героизму и самоотверженности наших шехидов и ветеранов, память о которых навсегда останется в сердцах народа.

За последние пять лет страна переживает период невиданной трансформации и возрождения.

Посредством программы "Великое возвращение" Азербайджан направляет свою непоколебимую волю и масштабные ресурсы на выполнение великой задачи - восстановление освобождённых от оккупации территорий.

Некогда превращённые в руины города и сёла возрождаются, оснащаются современной инфраструктурой, интеллектуальными технологиями и решениями в сфере зелёной энергетики. Обеспечение безопасного и достойного возвращения вынужденных переселенцев в родные земли является самым ярким проявлением сути и высшей цели нашей Победы. Эти масштабные восстановительные работы служат не только возрождению наших земель, но и построению устойчивого будущего их жителей.

После обеспечения территориальной целостности и суверенитета на поле боя Азербайджан последовательно продвигает устойчивый мир и региональное сотрудничество на Южном Кавказе.

Азербайджан активно участвует в процессе нормализации отношений с Республикой Армения на основе принципов взаимного уважения к суверенитету и территориальной целостности - ради региональной стабильности, сотрудничества и устойчивого развития.

Историческое значение имеет состоявшийся 8 августа 2025 года в Вашингтоне саммит лидеров Азербайджана, Соединённых Штатов Америки и Армении.

Для того чтобы преобразовать позитивные импульсы Вашингтонского саммита в ощутимый прогресс, необходимы подлинная политическая воля и конструктивные шаги. В этом контексте Армения должна правильно оценить эту важную возможность, полностью устранить из своей Конституции территориальные претензии к Азербайджану и проявить уважение к новым региональным реалиям, чтобы был подписан мирный договор.

8 Ноября - День Победы - является ярким примером силы и решимости Азербайджана. Этот день - не только повод вспомнить нашу славную победу, но и день, когда мы с надеждой смотрим в будущее, основанное на прогрессе и региональном сотрудничестве. Несгибаемый дух нашего народа перед лицом испытаний и нерушимое единство, сформированное во время войны, станут путеводным светом для будущих поколений.

В этот исторический день мы с глубочайшим уважением почитаем мужество и самоотверженность наших шехидов и ветеранов, а также единство нашего народа.

С Днем Победы!