МИД: Восстановление суверенитета Азербайджана — одна из самых славных страниц в истории

Министерство иностранных дел Азербайджана распространило заявление по случаю 20 Сентября - Дня государственного суверенитета.

Как сообщает Report, в заявлении говорится:

"Сегодня в Азербайджане отмечается День государственного суверенитета.

19-20 сентября 2023 года менее чем за 24 часа с целью разоружения и полного вывода остатков вооруженных сил Армении из Карабахского региона нашей страны, восстановления суверенитета и конституционного строя Азербайджанской Республики на этих территориях были проведены антитеррористические мероприятия локального характера.

Восстановление Азербайджаном суверенитета над своими территориями 20 сентября является не только одной из самых славных страниц истории, но и торжеством международного права и справедливости.

Главным архитектором этой победы являются славные Вооруженные силы Азербайджана под руководством победоносного Верховного Главнокомандующего. Именно решительность Верховного Главнокомандующего и доблесть наших вооруженных сил обеспечили эту победу.

Было известно, что, несмотря на обязательства, принятые Арменией по итогам Отечественной войны 2020 года, в течение почти трех лет до 2023 года она не только не вывела свои вооруженные формирования из Карабахского региона Азербайджана, но и разместила на азербайджанских территориях дополнительное вооружение, военную технику и мины. Продолжение армянской стороной пропаганды созданного на наших территориях марионеточного режима всеми возможными способами, поздравление сепаратистского режима с "независимостью" 2 сентября 2023 года, проведение фальшивых "президентских выборов" 9 сентября, а также военная провокация 19 сентября, приведшая к гибели шести азербайджанцев, еще больше обострили ситуацию.

Такое неприемлемое поведение Армении, которая не отказывалась от необоснованных территориальных претензий против Азербайджана, грубо нарушала принципы международного права, продолжала политику агрессии, и ее марионеточного режима было необходимо пресечь.

Несмотря на подстрекательские усилия и пропаганду армянской стороны, во время проведения антитеррористических мероприятий гражданское население не было взято под прицел, гражданской инфраструктуре не был нанесен ущерб, из строя были выведены только легитимные военные инфраструктура и объекты. Азербайджанские солдаты и офицеры продемонстрировали настоящий героизм, патриотизм и самоотверженность.

После восстановления государственного суверенитета Азербайджана в 2023 году усилия по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном были еще более активизировались. 8 августа 2025 года в Вашингтоне состоялась историческая встреча лидеров Азербайджана, США и Армении. По итогам встречи лидеры подписали Совместное заявление. Азербайджан и Армения парафировали текст мирного договора. Кроме того, на основании обращения Азербайджана и Армении, Минский процесс ОБСЕ и связанные с ним структуры, являющиеся наследием бывшего конфликта, были упразднены решением Совета министров ОБСЕ 1 сентября.

Результаты Вашингтонской встречи еще раз подтвердили мирную повестку, выдвинутую Азербайджаном. Для того чтобы не упустить эту историческую возможность для установления мира, и подписать мирный договор необходимо устранить территориальные претензии в конституции Армении.

В этот исторически важный день мы с глубоким уважением чтим память наших соотечественников, отдавших свои жизни за независимость, территориальную целостность и суверенитет Азербайджана.

С Днем государственного суверенитета, Азербайджан!".