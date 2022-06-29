МИД Азербайджана прокомментировал заявление Генштаба ВС Армении

Министерство иностранных дел Азербайджана прокомментировало заявление Генштаба вооруженных сил Армении.

Министерство иностранных дел Азербайджана прокомментировало заявление Генштаба вооруженных сил Армении.

Как сообщает Report, начальник Управления пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева прокомментировала заявление замначальника Генштаба ВС Армении Саака Саакяна о том, что в Карабахском регионе Азербайджана военнослужащих срочной службы заменят контрактниками.

Л.Абдуллаева заявила, что это очередное признание Арменией отправки незаконных военных формирований на азербайджанские территории:

"Это грубое нарушение положений трехстороннего заявления от 9/10 ноября 2020 года со стороны Армении. Напомним, что согласно 4-й статье данного заявления вооруженные силы Армении выводятся из азербайджанских территорий и параллельно на этих территориях размещается российский миротворческий контингент. Это заявление официальных лиц Армении показывает, что разговоры Армении о мире не что иное, как лицемерие. Это также является очередным наглядным проявлением агрессивной политики Армении".