Азербайджан призывает Израиль и Иран к диалогу

Азербайджан выражает серьезную обеспокоенность в связи с военной операцией Израиля на территории Ирана.

Азербайджан выражает серьезную обеспокоенность в связи с военной операцией Израиля на территории Ирана.

Об этом сообщает Report со ссылкой на заявление МИД Азербайджана.

"Решительно осуждаем обострение ситуации, призываем стороны урегулировать разногласия исключительно на основе норм и принципов международного права, путем диалога и дипломатическими методами", - отметили в МИД.

В заявлении особо подчеркивается важность обеспечения безопасности мирного населения и гражданской инфраструктуры. МИД также отметил необходимость продолжения дипломатических контактов и усилий в рамках международных механизмов для предотвращения дальнейшей эскалации напряженности на Ближнем Востоке.