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Азербайджан призывает Израиль и Иран к диалогу

Азербайджан призывает Израиль и Иран к диалогу Азербайджан выражает серьезную обеспокоенность в связи с военной операцией Израиля на территории Ирана.
Внешняя политика
13 июня 2025 г. 11:44
Азербайджан призывает Израиль и Иран к диалогу

Азербайджан выражает серьезную обеспокоенность в связи с военной операцией Израиля на территории Ирана.

Об этом сообщает Report со ссылкой на заявление МИД Азербайджана.

"Решительно осуждаем обострение ситуации, призываем стороны урегулировать разногласия исключительно на основе норм и принципов международного права, путем диалога и дипломатическими методами", - отметили в МИД.

В заявлении особо подчеркивается важность обеспечения безопасности мирного населения и гражданской инфраструктуры. МИД также отметил необходимость продолжения дипломатических контактов и усилий в рамках международных механизмов для предотвращения дальнейшей эскалации напряженности на Ближнем Востоке.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan XİN: İsrailin İranda keçirdiyi hərbi əməliyyatlardan ciddi şəkildə narahatıq
Версия на английском языке Azerbaijan's Foreign Ministry calls on Israel and Iran to engage in dialogue

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