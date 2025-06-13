Азербайджан призывает Израиль и Иран к диалогу

Азербайджан выражает серьезную обеспокоенность в связи с военной операцией Израиля на территории Ирана.
Об этом сообщает Report со ссылкой на заявление МИД Азербайджана.
"Решительно осуждаем обострение ситуации, призываем стороны урегулировать разногласия исключительно на основе норм и принципов международного права, путем диалога и дипломатическими методами", - отметили в МИД.
В заявлении особо подчеркивается важность обеспечения безопасности мирного населения и гражданской инфраструктуры. МИД также отметил необходимость продолжения дипломатических контактов и усилий в рамках международных механизмов для предотвращения дальнейшей эскалации напряженности на Ближнем Востоке.