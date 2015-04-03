МИД Азербайджана приветствует прогресс в переговорах "шестерки" и Ирана

Баку. 3 апреля. REPORT. AZ/ Министерство иностранных дел Азербайджана приветствует прогресс в переговорах "шестерки" и Ирана по ключевым параметрам совместного комплексного плана действий. Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана.

"Мы считаем, что эти политические рамки создадут возможность для продвижения мира, безопасности и стабильности в регионе и за его пределами.

Азербайджан поддерживает усилия и политическую волю международного сообщества, направленные на разрешение международных проблем на основе Устава Организации Объединенных Наций и норм и принципов международного права в конструктивном ключе и на основе доброй воли", - отмечается в заявлении МИД.