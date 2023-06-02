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МИД Азербайджана: Принимаются меры для проведения встречи с арестованным в Иране Фаридом Сафарли

МИД Азербайджана: Принимаются меры для проведения встречи с арестованным в Иране Фаридом Сафарли Принимаются меры для проведения встречи с арестованным в Иране Фаридом Сафарли.
Внешняя политика
2 июня 2023 г. 13:03
МИД Азербайджана: Принимаются меры для проведения встречи с арестованным в Иране Фаридом Сафарли

Принимаются меры для проведения встречи с арестованным в Иране Фаридом Сафарли.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник Управления пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде, комментируя арест гражданина Азербайджана Фарида Сафарли в Иране.

Он напомнил, что со дня поступления информации о Фариде Сафарли в Министерство иностранных дел Азербайджана, то есть с 9 марта, в целях установления судьбы гражданина и разъяснения вопроса, была направлена нота в посольство Ирана в Азербайджане: "После многочисленных обращений иранская сторона в ответ на нашу ноту заявила, что Фарид Сафарли был арестован, в отношении него возбуждено уголовное дело. Об этом предоставлена соответствующая информация семье Фарида Сафарли".

"Несмотря на ограниченность дипломатического представительства Азербайджана в Иране в связи с известным террористическим инцидентом, с первого дня получения информации о Фариде Сафарли как Министерством иностранных дел, так и нашим генеральным консульством в Тебризе ведутся переговоры с соответствующими иранскими структурами. Наряду с этим поддерживается регулярная связь с семьей Фарида Сафарли и с ним самим. В ближайшее время в нашем Генеральном консульстве в Тебризе будут приняты меры для проведения встречи с Фаридом Сафарли".

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Версия на английском языке Azerbaijani MFA: Measures are being taken to hold meeting with Farid Safarli arrested in Iran
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan XİN: "İranda həbs olunan Fərid Səfərli ilə görüş keçirilməsi üçün tədbirlər görülür"

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