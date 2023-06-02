МИД Азербайджана: Принимаются меры для проведения встречи с арестованным в Иране Фаридом Сафарли

Принимаются меры для проведения встречи с арестованным в Иране Фаридом Сафарли.

Принимаются меры для проведения встречи с арестованным в Иране Фаридом Сафарли.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник Управления пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде, комментируя арест гражданина Азербайджана Фарида Сафарли в Иране.

Он напомнил, что со дня поступления информации о Фариде Сафарли в Министерство иностранных дел Азербайджана, то есть с 9 марта, в целях установления судьбы гражданина и разъяснения вопроса, была направлена нота в посольство Ирана в Азербайджане: "После многочисленных обращений иранская сторона в ответ на нашу ноту заявила, что Фарид Сафарли был арестован, в отношении него возбуждено уголовное дело. Об этом предоставлена соответствующая информация семье Фарида Сафарли".

"Несмотря на ограниченность дипломатического представительства Азербайджана в Иране в связи с известным террористическим инцидентом, с первого дня получения информации о Фариде Сафарли как Министерством иностранных дел, так и нашим генеральным консульством в Тебризе ведутся переговоры с соответствующими иранскими структурами. Наряду с этим поддерживается регулярная связь с семьей Фарида Сафарли и с ним самим. В ближайшее время в нашем Генеральном консульстве в Тебризе будут приняты меры для проведения встречи с Фаридом Сафарли".