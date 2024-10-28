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МИД Азербайджана поздравил Чехию

МИД Азербайджана поздравил Чехию Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило Чешскую Республику по случаю Дня возникновения независимого чехословацкого государства.
Внешняя политика
28 октября 2024 г. 10:32
МИД Азербайджана поздравил Чехию

Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило Чешскую Республику по случаю национального праздника - Дня возникновения независимого чехословацкого государства.

Как передает Report, об этом говорится на официальной странице внешнеполитического ведомства в социальной сети "Х".

"Поздравляем Чешскую Республику и ее народ с Национальным праздником", - говорится в сообщении.

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Версия на английском языке Azerbaijani Foreign Ministry congratulates Czech Republic

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