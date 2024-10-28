МИД Азербайджана поздравил Чехию

Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило Чешскую Республику по случаю Дня возникновения независимого чехословацкого государства.

Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило Чешскую Республику по случаю национального праздника - Дня возникновения независимого чехословацкого государства.

Как передает Report, об этом говорится на официальной странице внешнеполитического ведомства в социальной сети "Х".

"Поздравляем Чешскую Республику и ее народ с Национальным праздником", - говорится в сообщении.