МИД Азербайджана поздравил ЮАР по случаю Дня свободы

Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило Южно-Африканскую Республику (ЦАР) по случаю Дня свободы.

Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило Южно-Африканскую Республику (ЦАР) по случаю Дня свободы.

Как сообщает Report , об этом говорится в публикации ведомства на странице в соцсети Х.

"Поздравляем Южную Африку с Днем свободы!", - подчеркивается в сообщении.

Отметим, что День свободы, символизирующий падение режима апартеида в ЮАР и начало новой эры, отмечается в ЮАР 27 апреля. В этот день в 1994 году впервые прошли всеобщие выборы, и все граждане, независимо от расы, реализовали свое право голоса. Праздник подчеркивает достижения Южной Африки в области равенства, прав человека и социальной справедливости.