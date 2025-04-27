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МИД Азербайджана поздравил ЮАР по случаю Дня свободы

МИД Азербайджана поздравил ЮАР по случаю Дня свободы Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило Южно-Африканскую Республику (ЦАР) по случаю Дня свободы.
Внешняя политика
27 апреля 2025 г. 13:38
МИД Азербайджана поздравил ЮАР по случаю Дня свободы

Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило Южно-Африканскую Республику (ЦАР) по случаю Дня свободы.

Как сообщает Report, об этом говорится в публикации ведомства на странице в соцсети Х.

"Поздравляем Южную Африку с Днем свободы!", - подчеркивается в сообщении.

Отметим, что День свободы, символизирующий падение режима апартеида в ЮАР и начало новой эры, отмечается в ЮАР 27 апреля. В этот день в 1994 году впервые прошли всеобщие выборы, и все граждане, независимо от расы, реализовали свое право голоса. Праздник подчеркивает достижения Южной Африки в области равенства, прав человека и социальной справедливости.

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Версия на английском языке Azerbaijani Foreign Ministry congratulates South Africa on Freedom Day
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan XİN Cənubi Afrikanı təbrik edib

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