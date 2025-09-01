    Ильхам Алиев ШОС Китай Реджеп Тайип Эрдоган

    МИД Азербайджана поздравил Узбекистан с Днем Независимости

    Внешняя политика
    • 01 сентября, 2025
    • 10:16
    МИД Азербайджана поздравил Узбекистан с Днем Независимости

    Министерство иностранных дел (МИД) Азербайджана поздравило Узбекистан с Национальным Днем.

    Как сообщает Report, в связи с этим размещена публикация на официальной странице министерства в соцсети "X".

    "Искренне поздравляем братский Узбекистан и его народ с Национальным Днем", - говорится в публикации. 

    Азербайджан   МИД Азербайджана   Узбекистан   праздник   МИД поздравление  
    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Azərbaycan XİN Özbəkistanı təbrik edib
    Английская версия Английская версия
    Azerbaijani Foreign Ministry congratulates Uzbekistan on National Day

    Последние новости

    11:24

    TƏBİB: Состояние ребенка, подвергшегося домашнему насилию в Агдаме, остается тяжелым

    Происшествия
    11:19

    Верховный комиссар ООН по делам беженцев призвал мировое сообщество помочь Афганистану

    Другие страны
    11:11

    Ильхам Алиев поздравил президента Словакии

    Внешняя политика
    11:11

    AzerGold увеличил в первом полугодии прибыль почти в 32 раза

    Финансы
    11:08

    Президент Азербайджана поздравил главу Узбекистана

    Внешняя политика
    11:07

    В Азербайджане впервые проходит молодежная конференция ООН по изменению климата

    Наука и образование
    10:46

    Страны ШОС учредят Банк развития организации

    Другие страны
    10:43

    В Пакистане разбился вертолет

    Другие страны
    10:41

    Председательство в ШОС переходит к Кыргызстану

    Другие страны
    Лента новостей