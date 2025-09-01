МИД Азербайджана поздравил Узбекистан с Днем Независимости
- 01 сентября, 2025
- 10:16
Министерство иностранных дел (МИД) Азербайджана поздравило Узбекистан с Национальным Днем.
Как сообщает Report, в связи с этим размещена публикация на официальной странице министерства в соцсети "X".
"Искренне поздравляем братский Узбекистан и его народ с Национальным Днем", - говорится в публикации.
Warm congratulations to the brotherly #Uzbekistan and its people on the occasion of its #NationalDay!— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) September 1, 2025
Happy National Day, Uzbekistan! 🇦🇿🇺🇿@uzbekmfa pic.twitter.com/WIFFbPpRhg
