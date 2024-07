МИД Азербайджана поздравил США по случаю Дня независимости

Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило США с 4 июля - Днем независимости.

Как передает Report, об это говорится на официальной странице внешнеполитического ведомства в соцсети "X".

"Поздравляем Соединенные Штаты с Днем независимости. Желаем американскому народу счастливого праздника", - говорится в сообщении.