МИД Азербайджана поздравил Северную Македонию с Национальным днем

Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило Северную Македонию с Национальным днем.

Как передает Report, об этом внешнеполитическое ведомство сообщило на своей странице в соцсети "Х".

"Поздравляем правительство и народ Северной Македонии с Национальным днем!", - отмечается в публикации.