    МИД Азербайджана поздравил Северную Македонию с Национальным днем

    Внешняя политика
    • 08 сентября, 2025
    • 11:12
    Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило Северную Македонию с Национальным днем.

    Как передает Report, об этом внешнеполитическое ведомство сообщило на своей странице в соцсети "Х".

    "Поздравляем правительство и народ Северной Македонии с Национальным днем!", - отмечается в публикации.

    Северная Македония национальный день МИД Азербайджана
    Azərbaycan XİN Şimali Makedoniyanı Milli Günü münasibətilə təbrik edib
    Azerbaijan's Foreign Ministry congratulates North Macedonia on National Day

    Лента новостей