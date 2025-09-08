МИД Азербайджана поздравил Северную Македонию с Национальным днем
Внешняя политика
- 08 сентября, 2025
- 11:12
Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило Северную Македонию с Национальным днем.
Как передает Report, об этом внешнеполитическое ведомство сообщило на своей странице в соцсети "Х".
"Поздравляем правительство и народ Северной Македонии с Национальным днем!", - отмечается в публикации.
