МИД Азербайджана поздравил Северную Македонию и Андорру

Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики поздравило Северную Македонию с Днем Независимости.

Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики поздравило Северную Македонию с Днем независимости.

Как передает Report, об этом сообщается на странице МИД в Twitter.

“Мы искренне поздравляем Северную Македонию с 30-й годовщиной ее независимости и передаем наилучшие пожелания успеха и процветания в этот знаменательный день. С Днем независимости, Северная Македония!",- отмечается в сообщении.

МИД также сделал публикацию по случаю Национального дня Андорры: “Мы искренне поздравляем Андорру с Национальным днем и выражаем наилучшие пожелания успеха и процветания в этот знаменательный день. С Национальным Днем, Андорра!”.