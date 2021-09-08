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МИД Азербайджана поздравил Северную Македонию и Андорру

МИД Азербайджана поздравил Северную Македонию и Андорру Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики поздравило Северную Македонию с Днем Независимости.
Внешняя политика
8 сентября 2021 г. 16:56
МИД Азербайджана поздравил Северную Македонию и Андорру

Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики поздравило Северную Македонию с Днем независимости.

Как передает Report, об этом сообщается на странице МИД в Twitter.

“Мы искренне поздравляем Северную Македонию с 30-й годовщиной ее независимости и передаем наилучшие пожелания успеха и процветания в этот знаменательный день. С Днем независимости, Северная Македония!",- отмечается в сообщении.

МИД также сделал публикацию по случаю Национального дня Андорры: “Мы искренне поздравляем Андорру с Национальным днем и выражаем наилучшие пожелания успеха и процветания в этот знаменательный день. С Национальным Днем, Андорра!”.

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Версия на английском языке Azerbaijani MFA congratulates North Macedonia and Andorra
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