МИД Азербайджана поздравил Пакистан с Днем независимости

Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило Пакистан с Днем независимости.

Как передает Report, об этом говорится в публикации внешнеполитического ведомства страны в соцсети "Х".

"Сердечные и искренние поздравления братской Исламской Республике Пакистан и пакистанскому народу с Днем независимости!" - отмечается в сообщении.