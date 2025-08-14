О нас

Внешняя политика
14 августа 2025 г. 10:56
МИД Азербайджана поздравил Пакистан с Днем независимости.

Как сообщает Report, соответствующая публикация размещена на странице ведомства в соцсети "Х".

"От всей души поздравляем братский народ и правительство Пакистана с Днем независимости! Да здравствует Пакистан! С Днем независимости!".

Версия на английском языке Azerbaijani Foreign Ministry сongratulates Pakistan on Independence Day
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan XİN Pakistanı Müstəqillik Günü münasibətilə təbrik edib

