МИД Азербайджана поздравил Пакистан с Днем независимости.
Как сообщает Report, соответствующая публикация размещена на странице ведомства в соцсети "Х".
"От всей души поздравляем братский народ и правительство Пакистана с Днем независимости! Да здравствует Пакистан! С Днем независимости!".
Our most sincere and heartfelt congratulations to brotherly People and the Government of— MFA Azerbaijan (@AzerbaijanMFA)
#Pakistanon the occasion of the 79th Independence Day of the Islamic Republic of Pakistan!
Long Live Pakistan!
Happy Independence Day!
@ForeignOfficePk pic.twitter.com/gXu2PLEibd August 14, 2025