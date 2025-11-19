МИД Азербайджана поздравил Монако
- 19 ноября, 2025
- 09:22
Министерство иностранных дел Азербайджана (МИД) поздравило Монако с Национальным днем.
Как передает "Report", об этом говорится в публикации внешнеполитического ведомства в соцсети "X".
