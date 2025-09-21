Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета
    МИД Азербайджана поздравил Мальту по случаю Дня независимости

    Внешняя политика
    • 21 сентября, 2025
    • 19:08
    МИД Азербайджана поздравил Мальту по случаю Дня независимости

    Министерство иностранных дел Азербайджана (МИД) поздравило Мальту по случаю Дня Независимости.

    Как сообщает Report, соответствующая публикация размещена на странице МИД в соцсети X.

    "Поздравляем Мальту и ее народ с Днем Независимости!", - отмечается в публикации.

    МИД Азербайджана поздравление День независимости Мальты
    Azərbaycan XİN Maltanı Müstəqillik Günü münasibətilə təbrik edib

