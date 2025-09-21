МИД Азербайджана поздравил Мальту по случаю Дня независимости
Внешняя политика
- 21 сентября, 2025
- 19:08
Министерство иностранных дел Азербайджана (МИД) поздравило Мальту по случаю Дня Независимости.
Как сообщает Report, соответствующая публикация размещена на странице МИД в соцсети X.
"Поздравляем Мальту и ее народ с Днем Независимости!", - отмечается в публикации.
Happy Independence Day to #Malta and its people!— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) September 21, 2025
🇦🇿🇲🇹@MFTMalta pic.twitter.com/dRFNL8KPux
