МИД Азербайджана поздравил Мальту по случаю Дня независимости

Министерство иностранных дел Азербайджана (МИД) поздравило Мальту по случаю Дня Независимости.

Как сообщает Report, соответствующая публикация размещена на странице МИД в соцсети X.

"Поздравляем Мальту и ее народ с Днем Независимости!", - отмечается в публикации.