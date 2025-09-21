Azərbaycan XİN Maltanı Müstəqillik Günü münasibətilə təbrik edib
Xarici siyasət
- 21 sentyabr, 2025
- 18:58
Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) Maltanı müstəqillik günü münasibətilə təbrik edib.
"Report" xəbər verir ki, bununla bağlı XİN-in "X"dəki hesabında paylaşım olunub.
"Malta və xalqı, Müstəqillik Gününüz mübarək!", - paylaşımda qeyd edilib.
Happy Independence Day to #Malta and its people!— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) September 21, 2025
🇦🇿🇲🇹@MFTMalta pic.twitter.com/dRFNL8KPux
