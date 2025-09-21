İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü 907-ci düzəliş
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü 907-ci düzəliş

    Azərbaycan XİN Maltanı Müstəqillik Günü münasibətilə təbrik edib

    Xarici siyasət
    • 21 sentyabr, 2025
    • 18:58
    Azərbaycan XİN Maltanı Müstəqillik Günü münasibətilə təbrik edib

    Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) Maltanı müstəqillik günü münasibətilə təbrik edib.

    "Report" xəbər verir ki, bununla bağlı XİN-in "X"dəki hesabında paylaşım olunub.

    "Malta və xalqı, Müstəqillik Gününüz mübarək!", - paylaşımda qeyd edilib.

    Müstəqilliyi Günü Azərbaycan XİN
    МИД Азербайджана поздравил Мальту по случаю Дня независимости

    Son xəbərlər

    19:46

    Mahmud Abbas: Britaniyanın Fələstini tanıması sülh yolunda mühüm addımdır

    Digər ölkələr
    19:39

    KİV: Suriyada parlament seçkiləri oktyabrın 5-nə təxirə salınıb

    Digər ölkələr
    19:26

    Azərbaycan millisinin III MDB Oyunları üçün heyəti açıqlanıb

    Futbol
    19:22

    Azərbaycanı Açıq Avropa Turnirində təmsil edəcək cüdoçular müəyyənləşib

    Fərdi
    19:08

    KİV: Əfqanıstanın "Baqram" aviabazasında partlayış olub

    Digər ölkələr
    18:58

    Azərbaycan XİN Maltanı Müstəqillik Günü münasibətilə təbrik edib

    Xarici siyasət
    18:52

    Premyer Liqa: "Qarabağ" "Araz-Naxçıvan"ı böyük hesabla məğlub edib

    Futbol
    18:50

    Londona uçan təyyarə Bakıya eniş edib

    İnfrastruktur
    18:40

    Prezident: Azərbaycan müstəqillik qazandığı ilk gündən beynəlxalq əməkdaşlığın gücləndirilməsini daim dəstəkləyib

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti