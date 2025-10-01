МИД Азербайджана поздравил Китай с национальным праздником
Внешняя политика
- 01 октября, 2025
- 10:00
Министерство иностранных дел (МИД) Азербайджана поздравило Китай с национальным праздником.
Как сообщает Report, соответствующая публикация размещена на официальной странице МИД в соцсети.
"Искренне поздравляем нашего стратегического партнера Китай с 76-й годовщиной образования Китайской Народной Республики. С Национальным праздником!", - говорится в публикации.
Последние новости
11:04
Фото
Сахиба Гафарова примет участие в 11-м Саммите спикеров парламентов стран G20Милли Меджлис
11:04
Заур Микаилов: Будут приняты масштабные меры по сокращению потерь водыИнфраструктура
11:04
Азербайджан обсудил с АБР приватизацию компаний, входящих в AZCON HoldingИКТ
11:02
Президент Кыргызстана предложил вернуть смертную казнь за тяжкие преступленияВ регионе
11:01
Министр: Азербайджан наращивает инвестиции в защиту водных ресурсовАПК
10:57
Меджнун Мамедов: Разрабатывается дорожная карта цифровых технологий и ИИАПК
10:55
Euronews: Бакинский форум безопасности стал платформой для конструктивного диалогаВнешняя политика
10:52
Трамп сегодня планирует подписать ряд указов на фоне шатдаунаДругие страны
10:50