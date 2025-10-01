МИД Азербайджана поздравил Китай с национальным праздником

Министерство иностранных дел (МИД) Азербайджана поздравило Китай с национальным праздником.

Как сообщает Report, соответствующая публикация размещена на официальной странице МИД в соцсети.

"Искренне поздравляем нашего стратегического партнера Китай с 76-й годовщиной образования Китайской Народной Республики. С Национальным праздником!", - говорится в публикации.