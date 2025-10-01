Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    МИД Азербайджана поздравил Китай с национальным праздником

    Внешняя политика
    • 01 октября, 2025
    • 10:00
    Министерство иностранных дел (МИД) Азербайджана поздравило Китай с национальным праздником.

    Как сообщает Report, соответствующая публикация размещена на официальной странице МИД в соцсети.

    "Искренне поздравляем нашего стратегического партнера Китай с 76-й годовщиной образования Китайской Народной Республики. С Национальным праздником!", - говорится в публикации.

    Azərbaycan XİN Çini milli bayramı münasibətilə təbrik edib
    Azerbaijani Foreign Ministry congratulates China on National Day

