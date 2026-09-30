МИД Азербайджана поздравил Ботсвану с Национальным днем

Будьте в курсе главных новостей!

Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google

Министерство иностранных дел (МИД) Азербайджана поздравило Ботсвану с Национальным днем.

Как передает Report, соответствующая публикация размещена на странице министерства в социальной сети "X".

"Передаем наши самые искренние поздравления народу и правительству Ботсваны по случаю Национального дня!

С Национальным днем!", - говорится в публикации.