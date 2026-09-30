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    МИД Азербайджана поздравил Ботсвану с Национальным днем

    Внешняя политика
    • 30 сентября, 2026
    • 10:14
    МИД Азербайджана поздравил Ботсвану с Национальным днем

    Министерство иностранных дел (МИД) Азербайджана поздравило Ботсвану с Национальным днем.

    Как передает Report, соответствующая публикация размещена на странице министерства в социальной сети "X".

    "Передаем наши самые искренние поздравления народу и правительству Ботсваны по случаю Национального дня!

    С Национальным днем!", - говорится в публикации.

    Министерство иностранных дел Азербайджана (МИД) Ботсвана
    Azərbaycan XİN Botsvananı Milli Günü münasibətilə təbrik edib
    Azerbaijan congratulates Botswana on National Day
    MiniBoss
    MiniBoss

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