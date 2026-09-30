МИД Азербайджана поздравил Ботсвану с Национальным днем
Внешняя политика
- 30 сентября, 2026
- 10:14
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Министерство иностранных дел (МИД) Азербайджана поздравило Ботсвану с Национальным днем.
Как передает Report, соответствующая публикация размещена на странице министерства в социальной сети "X".
"Передаем наши самые искренние поздравления народу и правительству Ботсваны по случаю Национального дня!
С Национальным днем!", - говорится в публикации.
Warm congratulations to the people and the Government of the Republic of Botswana on the occasion of Botswana’s National Day!— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) September 30, 2026
Happy National Day! 🇦🇿🇧🇼@MIR_BW pic.twitter.com/4GQb7odrpX
Azərbaycan XİN Botsvananı Milli Günü münasibətilə təbrik edib
Azerbaijan congratulates Botswana on National Day
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