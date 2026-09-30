Azərbaycan XİN Botsvananı Milli Günü münasibətilə təbrik edib
Xarici siyasət
- 30 sentyabr, 2026
- 10:04
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Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) Botsvananı Milli Günü münasibətilə təbrik edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə naizrliyin "X" sosial media hesabında paylaşım edilib.
"Milli Günü münasibətilə Botsvana xalqına və Hökumətinə ən səmimi təbriklərimizi çatdırırıq!
Milli Gününüz mübarək!" - paylaşımda qeyd olunub.
Warm congratulations to the people and the Government of the Republic of Botswana on the occasion of Botswana’s National Day!— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) September 30, 2026
Happy National Day! 🇦🇿🇧🇼@MIR_BW pic.twitter.com/4GQb7odrpX
МИД Азербайджана поздравил Ботсвану с Национальным днем
Azerbaijan congratulates Botswana on National Day
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