МИД Азербайджана поблагодарил страны, не признавшие так называемые "выборы" в Карабахе

Турция, Пакистан, Украина, Великобритания, Грузия, Молдова, Румыния, Венгрия, Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан, Германия, США, Иран, а также Организация Объединенных Наций, Организация тюркских государств, Организация исламского сотрудничества и Европейс

Турция, Пакистан, Украина, Великобритания, Грузия, Молдова, Румыния, Венгрия, Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан, Германия, США, Иран, а также Организация Объединенных Наций, Организация тюркских государств, Организация исламского сотрудничества и Европейский союз осудили незаконные "выборы" и не признали их легитимность.

Как сообщает Report, об этом говорилось на брифинге в Министерстве иностранных дел для аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса с участием помощника президента Азербайджанской Республики - заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмета Гаджиева, представителя президента Азербайджанской Республики по особым поручениям Эльчина Амирбекова и заместителя министра иностранных дел Фариза Рзаева.

"Пользуясь случаем, мы благодарим все государства и международные организации, которые поддерживают международное право и открыто выступают против этого незаконного, нелегитимного и провокационного шага армянской стороны", - было подчеркнуто на брифинге.