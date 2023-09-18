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МИД Азербайджана поблагодарил страны, не признавшие так называемые "выборы" в Карабахе

МИД Азербайджана поблагодарил страны, не признавшие так называемые "выборы" в Карабахе Турция, Пакистан, Украина, Великобритания, Грузия, Молдова, Румыния, Венгрия, Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан, Германия, США, Иран, а также Организация Объединенных Наций, Организация тюркских государств, Организация исламского сотрудничества и Европейс
Внешняя политика
18 сентября 2023 г. 18:17
МИД Азербайджана поблагодарил страны, не признавшие так называемые выборы в Карабахе

Турция, Пакистан, Украина, Великобритания, Грузия, Молдова, Румыния, Венгрия, Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан, Германия, США, Иран, а также Организация Объединенных Наций, Организация тюркских государств, Организация исламского сотрудничества и Европейский союз осудили незаконные "выборы" и не признали их легитимность.

Как сообщает Report, об этом говорилось на брифинге в Министерстве иностранных дел для аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса с участием помощника президента Азербайджанской Республики - заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмета Гаджиева, представителя президента Азербайджанской Республики по особым поручениям Эльчина Амирбекова и заместителя министра иностранных дел Фариза Рзаева.

"Пользуясь случаем, мы благодарим все государства и международные организации, которые поддерживают международное право и открыто выступают против этого незаконного, нелегитимного и провокационного шага армянской стороны", - было подчеркнуто на брифинге.

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Версия на английском языке Azerbaijani MFA thanks countries that did not recognize ‘illegal elections’ in Karabakh
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan XİN Qarabağdakı qondarma seçkiləri tanımayan dövlətlərə təşəkkür edib

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