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МИД: У Азербайджана нет обязательств по освобождению военных преступников

МИД: У Азербайджана нет обязательств по освобождению военных преступников МИД Азербайджана: Пашинян пытается исказить факты
Внешняя политика
12 октября 2024 г. 14:48
МИД: У Азербайджана нет обязательств по освобождению военных преступников

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в очередной раз продемонстрировал пренебрежение к обязательствам своей страны в вопросе разблокирования коммуникаций в регионе.

Как сообщает Report, об этом говорится в комментарии пресс-секретаря МИД Азербайджана Айхана Гаджизаде касательно заявлений Пашиняна о трехсторонних договоренностях от 10 ноября 2020 года.

Гаджизаде подчеркнул, что глава армянского правительства пытался исказить факты в ходе своего сегодняшнего выступления на конференции "Перекресток мира: объединяя безопасность и демократию" в Ереване.

"В пункте 9 трехстороннего заявления четко описаны обязательства Армении относительно открытия коммуникаций, и то, каким образом должен осуществляться контроль на транспортных путях", - отметил он.

Представитель ведомства напомнил, что Армения и ранее нарушала свои обязательства по трехстороннему заявлению, такие как вывод незаконных вооруженных формирований из Карабахского региона Азербайджана к сентябрю 2023 года, прекращение ввоза оружия, боеприпасов, военной техники и мин на азербайджанские территории через Лачынский коридор, и прекращение минного террора.

Он также напомнил, армянская сторона, вопреки своим заявлениям о признании территориальной целостности Азербайджана, вела пропаганду преступного сепаратистского режима, а сам Пашинян и вовсе поздравил сепаратистов 2 сентября 2023 года с так называемой "независимостью".

"В этой связи риторические вопросы премьера Армении о Лачинском коридоре, возвращении беженцев и вынужденных переселенцев вызывают лишь удивление и насмешку.

Смешно слышать и то, Азербайджан якобы не возвращает армянских военнопленных. Придерживаясь принципа гуманизма, Азербайджан вернул в Армению всех военнопленных. У Азербайджана нет никаких обязательств по освобождению военных преступников и представителей сепаратистского режима армянского происхождения", - сказал он.

Представитель МИД вновь призвал Армению отказаться от необоснованный территориальных претензий к Азербайджану, прекратить фальсификацию исторических фактов и грубые нарушения принципов международного права.

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Версия на азербайджанском языке Rəsmi Bakı: Ermənistan baş nazirinin qaçqın və məcburi köçkünlərin qayıdışına dair ritorik sualları yalnız təəccüb doğurur

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