Кавелашвили отметил значимость Азербайджана как регионального партнера Грузии

Президент Грузии Михаил Кавелашвили подчеркнул важность добрососедских отношений , взаимного доверия и регионального сотрудничества с Азербайджаном.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом он сказал, комментируя встречи с лидерами различных стран на 31-й Конференции ООН по изменению климата (COP31) в Анталье.

Он отметил важность трансформации Южного Кавказа в привлекательный для инвестиций и сотрудничества регион. По словам Кавелашвили, в рамках конференции встретился с президентами Узбекистана и Бразилии, вице-президентом Китая и премьер-министром Армении.

По его словам, после подписанных с Узбекистаном соглашений наблюдается интенсивное развитие двусторонних отношений. Дальнейшее расширение связей с Китаем также входит в число приоритетов Грузии.

Кавелашвили добавил, что на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном обсуждались региональные вопросы. Он подчеркнул, что они выступают за превращение Южного Кавказа в один из наиболее привлекательных регионов.

Президент Грузии также затронул важность отношений с Турцией, Азербайджаном, Арменией и странами Центральной Азии. Он отметил, что региональное развитие не должно ограничиваться лишь экономическим сотрудничеством, а должно основываться также на взаимном уважении и доверии.

По словам Кавелашвили, представители различных стран высоко оценили развитие Грузии, достигнутые ею результаты и ее международные позиции.

Он также добавил, что Грузия готова к обсуждению любых вопросов и поддерживает важность диалога.

Кавелашвили также подверг критике отношение некоторых стран Европейского союза к Грузии, охарактеризовав их подход как недальновидную политику.