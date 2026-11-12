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    Ильхам Алиев COP31 День Конституции Азербайджана Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии

    Кавелашвили отметил значимость Азербайджана как регионального партнера Грузии

    В регионе
    • 12 ноября, 2026
    • 20:53
    Кавелашвили отметил значимость Азербайджана как регионального партнера Грузии

    Президент Грузии Михаил Кавелашвили подчеркнул важность добрососедских отношений , взаимного доверия и регионального сотрудничества с Азербайджаном.

    Как сообщает грузинское бюро Report, об этом он сказал, комментируя встречи с лидерами различных стран на 31-й Конференции ООН по изменению климата (COP31) в Анталье.

    Он отметил важность трансформации Южного Кавказа в привлекательный для инвестиций и сотрудничества регион. По словам Кавелашвили, в рамках конференции встретился с президентами Узбекистана и Бразилии, вице-президентом Китая и премьер-министром Армении.

    По его словам, после подписанных с Узбекистаном соглашений наблюдается интенсивное развитие двусторонних отношений. Дальнейшее расширение связей с Китаем также входит в число приоритетов Грузии.

    Кавелашвили добавил, что на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном обсуждались региональные вопросы. Он подчеркнул, что они выступают за превращение Южного Кавказа в один из наиболее привлекательных регионов.

    Президент Грузии также затронул важность отношений с Турцией, Азербайджаном, Арменией и странами Центральной Азии. Он отметил, что региональное развитие не должно ограничиваться лишь экономическим сотрудничеством, а должно основываться также на взаимном уважении и доверии.

    По словам Кавелашвили, представители различных стран высоко оценили развитие Грузии, достигнутые ею результаты и ее международные позиции.

    Он также добавил, что Грузия готова к обсуждению любых вопросов и поддерживает важность диалога.

    Кавелашвили также подверг критике отношение некоторых стран Европейского союза к Грузии, охарактеризовав их подход как недальновидную политику.

    Михаил Кавелашвили СОР31 Анталья
    Kavelaşvili Gürcüstanın regional əməkdaşlıq tərəfdaşları sırasında Azərbaycanın əhəmiyyətini qeyd edib
    Georgian president stresses importance of ties with Azerbaijan
    MiniBoss
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