İlham Əliyev Avropa Siyasi Birliyinin Sammiti COP31 Azərbaycanda Konstitusiya Günü
    İlham Əliyev Avropa Siyasi Birliyinin Sammiti COP31 Azərbaycanda Konstitusiya Günü

    Kavelaşvili Gürcüstanın regional əməkdaşlıq tərəfdaşları sırasında Azərbaycanın əhəmiyyətini qeyd edib

    Region
    • 12 noyabr, 2026
    • 20:47
    Kavelaşvili Gürcüstanın regional əməkdaşlıq tərəfdaşları sırasında Azərbaycanın əhəmiyyətini qeyd edib

    Gürcüstan Prezidenti Mixeil Kavelaşvili Azərbaycanla qonşuluq münasibətlərinin, qarşılıqlı etimadın və regional əməkdaşlığın əhəmiyyətini vurğulayıb.

    "Report"un Gürcüstan bürosu xəbər verir ki, Kavelaşvili bu barədə Türkiyədə BMT-nin İqlim Dəyişmələri üzrə Çərçivə Konvensiyasının Tərəflər Konfransının 31-ci sessiyası (COP31) çərçivəsində müxtəlif ölkələrin liderləri ilə keçirdiyi görüşləri şərh edərkən danışıb.

    O, Cənubi Qafqazın daha cəlbedici regiona çevrilməsinin vacibliyini bildirib.

    Prezident deyib ki, konfrans çərçivəsində Özbəkistan Prezidenti, Çinin vitse-prezidenti, Braziliya Prezidenti və Ermənistanın Baş naziri ilə görüşüb.

    Onun sözlərinə görə, Özbəkistanla imzalanmış sazişlərdən sonra ikitərəfli münasibətlərdə intensiv inkişaf müşahidə olunur. Çinlə əlaqələrin daha da genişləndirilməsi də Gürcüstanın prioritetləri sırasındadır.

    Kavelaşvili Ermənistanın Baş naziri ilə görüşündə regional məsələləri müzakirə etdiyini bildirib. O, Cənubi Qafqazın ən cəlbedici regionlardan birinə çevrilməsinin tərəfdarı olduqlarını vurğulayıb.

    Gürcüstan Prezidenti Türkiyə, Azərbaycan, Ermənistan və Orta Asiya ölkələri ilə münasibətlərin əhəmiyyətinə də toxunub. O qeyd edib ki, regional inkişaf yalnız iqtisadi əməkdaşlıqla məhdudlaşmamalı, qarşılıqlı hörmət və etimada da əsaslanmalıdır.

    Kavelaşvilinin sözlərinə görə, müxtəlif ölkələrin nümayəndələri Gürcüstanın inkişafını, əldə etdiyi nəticələri və beynəlxalq mövqeyini yüksək qiymətləndiriblər.

    Prezident konfransın "Gəlin danışmağa başlayaq" şüarına da münasibət bildirib. O, Gürcüstanın bütün məsələlərin müzakirəsinə hazır olduğunu və dialoqun vacibliyini dəstəklədiyini deyib.

    Kavelaşvili çıxışında Avropa İttifaqının bəzi ölkələrinin Gürcüstana münasibətini də tənqid edib. O, həmin ölkələrin yanaşmasını uzaqgörən olmayan siyasət kimi qiymətləndirib.

    Mixail Kavelaşvili Avropa İttifaqı (Aİ) Birləşmiş Millətlər Təşkilatı (BMT) Cənubi Qafqaz COP31 Türkiyə Cümhuriyyəti Gürcüstan
    Кавелашвили отметил значимость Азербайджана как регионального партнера Грузии
    MiniBoss
    44 filmi

    Son xəbərlər

    20:57
    COP31 çərçivəsində Sıfır Tullantı Muzeyinin açılışı olub
    Region
    20:47
    Kavelaşvili Gürcüstanın regional əməkdaşlıq tərəfdaşları sırasında Azərbaycanın əhəmiyyətini qeyd edib
    Region
    20:44
    Foto
    Türkiyədə helikopter qəzaya uğrayıb, 4 hərbçi həlak olub - Yenilənib
    Region
    20:42
    Avropa Siyasi Birliyinin Sammitinin 2028-ci ildə Azərbaycanda keçirilməsi ölkəyə olan etimadın göstəricisidir
    Digər ölkələr
    20:42
    Foto
    Video
    Dublində İlham Əliyevin Nikol Paşinyanla görüşü olub - Yenilənib
    Xarici siyasət
    20:39
    FIBA Avropa Kuboku: "Gəncə" basketbol komandası Türkiyə təmsilçisinə uduzub
    Komanda
    20:27
    Şimali Makedoniya Prezidenti: Azərbaycan Avropada enerji böhranının həllində mühüm rol oynayır
    Xarici siyasət
    20:23
    Uitkoff Ukrayna üzrə danışıqların növbəti raundunun razılaşdırıldığını bildirib
    Digər ölkələr
    20:18
    Avropa liderləri Bakı və İrəvan arasında sülh prosesinə dəstəklərini təsdiqləyiblər
    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti