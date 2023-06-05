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МИД Азербайджана ответил секретарю Совета безопасности Армении

МИД Азербайджана ответил секретарю Совета безопасности Армении Недопустимы попытки секретаря Совета безопасности Армении Армена Григоряна в ходе интервью Общественному телевидению в очередной раз исказить суть вопросов по ряду направлений, вводить в заблуждение как международное сообщество, так и армянскую общественн
Внешняя политика
5 июня 2023 г. 09:30
МИД Азербайджана ответил секретарю Совета безопасности Армении

Попытки секретаря Совета безопасности Армении Армена Григоряна в очередной раз исказить суть по ряду вопросов, ввести в заблуждение как международное сообщество, так и армянскую общественность, вопреки взятым на себя Арменией обязательствам, недопустимы.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана в ответ на выступление секретаря Совета безопасности Армении Армена Григоряна, сделанном в ходе интервью Общественному телевидению Армении 4 июня.

Отмечено, что согласно заявлениям по итогам как Пражской, так и Сочинской встреч, делимитация должна осуществляться на основе взаимного признания территориальной целостности и суверенитета. В целом, ссылка на Устав ООН и Алма-Атинскую декларацию в этих заявлениях приводится в контексте упомянутых принципов. Армянской стороне хорошо известно, что ни на одной из этих встреч не было достигнуто какого-либо соглашения о проведении делимитации на основе какой-либо карты.

Согласно международной практике, в отличие от Армении, процесс делимитации, который Азербайджан до сих пор осуществлял с соседними странами, производился не на основе специально выбранной карты, а на основе анализа и рассмотрения всех имеющих юридическое значение документов. Возможно применение этой практики и с Арменией.

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Версия на английском языке Azerbaijani MFA responds to Armenian Secretary of Security Council
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan XİN Ermənistan Təhlükəsizlik Şurasının katibinə cavab verib

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