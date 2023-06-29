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МИД Азербайджана ответил президенту Франции

МИД Азербайджана ответил президенту Франции Очередные антиазербайджанские высказывания, озвученные президентом Франции Эммануэлем Макроном в ходе встречи с армянской общиной в Марселе неприемлемы.
Внешняя политика
29 июня 2023 г. 16:55
МИД Азербайджана ответил президенту Франции

Очередные антиазербайджанские высказывания, озвученные президентом Франции Эммануэлем Макроном в ходе встречи с армянской общиной в Марселе, неприемлемы.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Азербайджана в ответ на высказывания президента Франции Эмануэля Макрона на встрече с армянской общиной.

Было отмечено, что Э.Макрон, который неоднократно выступал с антиазербайджанскими заявлениями как в период 44-дневной Отечественной войны, так и в постконфликтный период, не смог достичь своих целей ни в военное, ни в послевоенное время.

"Его заявления о давлении на президента Азербайджана Ильхама Алиева являются плодом воображения президента Франции Макрона. Попытки оказать давление на президента Азербайджана никогда не приносили результатов. В своей деятельности президент Ильхам Алиев постоянно успешно отстаивал национальные интересы Азербайджана на основе норм и принципов международного права.

Заявление президента Макрона еще раз показывает, что он является инструментом в руках армянского лобби Франции. Отметим, что представитель армянской общины, которому Макрон пытался дать объяснения, является одним из радикальных лиц, которым въезд в Армению запрещен", - говорится в заявлении МИД.

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