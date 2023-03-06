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МИД Азербайджана ответил премьер-министру Армении Николу Пашиняну

МИД Азербайджана ответил премьер-министру Армении Николу Пашиняну "Никол Пашинян, терроризм является продолжением гнусной политики и военной агрессии против Азербайджана (суверенитет и территориальную целостность которого вы признаете) путем переброски военнослужащих, оружия, мин и убийства мирных жителей".
Внешняя политика
6 марта 2023 г. 22:32
МИД Азербайджана ответил премьер-министру Армении Николу Пашиняну

"Никол Пашинян, терроризм является продолжением гнусной политики и военной агрессии против Азербайджана (суверенитет и территориальную целостность которого вы признаете) путем переброски военнослужащих, оружия, мин и убийства мирных жителей".

Как сообщает Report, об этом в своем Twitter-аккаунте написал начальник отдела пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.

"Правовые меры Азербайджана в целях пресечения подобных противоправных действий Армении заключаются в наведении порядка на своих суверенных территориях", - отметил он.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan XİN Ermənistanın baş nazirinə cavab verib

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