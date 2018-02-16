МИД Азербайджана ответил представителю министерства иностранных дел России

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Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ "Заявление представителя министерства иностранных дел России в связи с высказываниями президента Ильхама Алиева на VI съезде партии Ени Азербайджан 15 февраля было встречено нами с недопониманием".

Об этом в ответ на запрос Report заявил руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Он сказал, что с учетом стратегического партнерства и диалога на высоком уровне между Азербайджаном и Россией, такое отношение к мыслям главы государства не считается верным.

Х.Гаджиев выделил, что проводимая президентом Ильхамом Алиевым политика служит обеспечению регионального мира и безопасности, усилению регионального сотрудничества и устранения рисков в регионе: "Президент Азербайджана на VI съезде партии Ени Азербайджан говорит не о возвращении исторических земель Азербайджана, а о возвращении азербайджанцев на исторические земли. Почему кого-то должно беспокоить возвращение азербайджанского народа на исторические земли в мирных условиях? Согласно соответствующей резолюции Совбеза ООН, одним из важных составных элементов решения армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта является обеспечение на исторические земли более миллиона азербайджанцев, подвергнувшихся этнической чистке".

Х.Гаджиев добавил, что Армения, грубо нарушая международное гуманитарное право, намеренно размещает на оккупированных азербайджанских землях этнических армян из Сирии.

"Мы считаем, что при высказывании отношения к вопросу, его суть следует знать точно, не выносить из контекста, ссылаться не на целенаправленные искажения и дезинформацию армянских СМИ и политиков, а непосредственно на аутентичные источники", - заявил Х.Гаджиев.