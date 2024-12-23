МИД Азербайджана ответил посольству США

20:22

Нынешняя администрация США всеми средствами стремится нанести ущерб отношениям с Азербайджаном.

Как сообщает Report, об этом говорится в ответе начальника управления пресс-службы МИД Азербайджана Айхана Гаджизаде посольству США.

Он выразил удивление по поводу нетерпимости американской стороны, которая позиционирует себя как защитник свободы самовыражения, к свободе СМИ, что выражается во всех этих и предыдущих провокационных комментариях посольства США в Азербайджане.

"Очевидно, что нынешняя администрация США стремится всеми возможными способами нанести ущерб своим внешним связям, особенно отношениям с Азербайджаном, опираясь на вымышленные и мифические утверждения", - добавил А. Гаджизаде.