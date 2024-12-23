О нас

МИД Азербайджана ответил посольству США

МИД Азербайджана ответил посольству США 20:22
Внешняя политика
23 декабря 2024 г. 20:30
МИД Азербайджана ответил посольству США

Нынешняя администрация США всеми средствами стремится нанести ущерб отношениям с Азербайджаном.

Как сообщает Report, об этом говорится в ответе начальника управления пресс-службы МИД Азербайджана Айхана Гаджизаде посольству США.

Он выразил удивление по поводу нетерпимости американской стороны, которая позиционирует себя как защитник свободы самовыражения, к свободе СМИ, что выражается во всех этих и предыдущих провокационных комментариях посольства США в Азербайджане.

"Очевидно, что нынешняя администрация США стремится всеми возможными способами нанести ущерб своим внешним связям, особенно отношениям с Азербайджаном, опираясь на вымышленные и мифические утверждения", - добавил А. Гаджизаде.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan XİN ABŞ səfirliyinə cavab verib

Другие новости из категории

Король Иордании поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева
Король Иордании поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева
23 декабря 2024 г. 20:13
Ицхак Герцог поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева
Ицхак Герцог поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева
23 декабря 2024 г. 19:58
Виктор Орбан поздравил президента Азербайджана
Виктор Орбан поздравил президента Азербайджана
23 декабря 2024 г. 19:17
Кубанычбек Омуралиев поздравил президента Азербайджана
Кубанычбек Омуралиев поздравил президента Азербайджана
23 декабря 2024 г. 19:05
Эмомали Рахмон направил президенту Азербайджана поздравительное письмо
Эмомали Рахмон направил президенту Азербайджана поздравительное письмо
23 декабря 2024 г. 18:42
Нурсултан Назарбаев поздравил президента Ильхама Алиева
Нурсултан Назарбаев поздравил президента Ильхама Алиева
23 декабря 2024 г. 18:29
Сахиба Гафарова рассказала дагестанскому коллеге о мирному процессе между Азербайджаном и Арменией
ФотоСахиба Гафарова рассказала дагестанскому коллеге о мирному процессе между Азербайджаном и Арменией
23 декабря 2024 г. 17:56
Президент Казахстана поздравил президента Азербайджана 
Президент Казахстана поздравил президента Азербайджана 
23 декабря 2024 г. 17:52
Садыр Жапаров поздравил Ильхама Алиева
Садыр Жапаров поздравил Ильхама Алиева
23 декабря 2024 г. 17:35
Глава МИД Азербайджана встретился с председателем парламента Сербии
Глава МИД Азербайджана встретился с председателем парламента Сербии
23 декабря 2024 г. 17:33

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi