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МИД Азербайджана ответил Пашиняну стихами Гусейна Джавида

МИД Азербайджана ответил Пашиняну стихами Гусейна Джавида "Ни одно из высказываний Н.Пашиняна не заслуживает содержательного комментария"
Внешняя политика
16 апреля 2021 г. 09:57
МИД Азербайджана ответил Пашиняну стихами Гусейна Джавида
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Управление пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджанской Республики ответило на высказывания премьер-министра Армении Н.Пашиняна в парламенте этой страны.

Как сообщили Report в пресс-службе МИД, выступая 14 апреля в парламенте Армении, премьер-министр Никол Пашинян попытался привлечь внимание очередными бредовыми излияниями.

"Ни одно из высказываний Н.Пашиняна не заслуживает содержательного комментария.

Хотели бы лишь объяснить премьер-министру Пашиняну, не сделавшему выводов из тяжёлого поражения, языком поэзии, к которому он обратился. Как говорил Гусейн Джавид:

"А будет кто недостойный,

От Родины нашей урвать возжелав,

Знай: недолго ждать,

Чтоб ниц он пал пред ней", - отметили в МИД Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке XİN Paşinyana şeirlə cavab verdi: "Diz çökəcək qarşıda"

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