​​​​​​​МИД Азербайджана ответил на заявления Пашиняна

Агрессивная риторика армянского руководства показывает, что Армения не заинтересована в установлении мира в регионе

Агрессивная риторика армянского руководства показывает, что Армения не заинтересована в установлении мира в регионе.

Как сообщает Report, об этом говорится в комментарии пресс-секретаря министерства иностранных дел Азербайджана Айхана Гаджизаде в ответ на беспочвенные обвинения, озвученные 23 марта премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

"Мы осуждаем и отвергаем совершенно необоснованные обвинения в адрес Азербайджана со стороны премьер-министра Армении Никола Пашиняна, который упорно повторяет заявление, сделанное министерством иностранных дел Армении 18 марта, несмотря на наш развернутый ответ".

"Если Армения действительно намерена отказаться от своих территориальных претензий и реваншистской политики в отношении Азербайджана, она должна отказаться от подобной агрессивной риторики. Если армянская сторона заинтересована в мире в регионе, она должна прекратить препятствовать попыткам центральных властей Азербайджана наладить контакты с армянскими жителями с целью реинтеграции", - отмечается в сообщении.