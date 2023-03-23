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​​​​​​​МИД Азербайджана ответил на заявления Пашиняна

​​​​​​​МИД Азербайджана ответил на заявления Пашиняна Агрессивная риторика армянского руководства показывает, что Армения не заинтересована в установлении мира в регионе
Внешняя политика
23 марта 2023 г. 18:02
​​​​​​​МИД Азербайджана ответил на заявления Пашиняна

Агрессивная риторика армянского руководства показывает, что Армения не заинтересована в установлении мира в регионе.

Как сообщает Report, об этом говорится в комментарии пресс-секретаря министерства иностранных дел Азербайджана Айхана Гаджизаде в ответ на беспочвенные обвинения, озвученные 23 марта премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

"Мы осуждаем и отвергаем совершенно необоснованные обвинения в адрес Азербайджана со стороны премьер-министра Армении Никола Пашиняна, который упорно повторяет заявление, сделанное министерством иностранных дел Армении 18 марта, несмотря на наш развернутый ответ".

"Если Армения действительно намерена отказаться от своих территориальных претензий и реваншистской политики в отношении Азербайджана, она должна отказаться от подобной агрессивной риторики. Если армянская сторона заинтересована в мире в регионе, она должна прекратить препятствовать попыткам центральных властей Азербайджана наладить контакты с армянскими жителями с целью реинтеграции", - отмечается в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan XİN Paşinyanın iddialarına cavab verib

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