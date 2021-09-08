МИД Азербайджана ответил на заявление Армении об учениях в Лачыне

"Любое государство имеет суверенное право проводить различные учения на своей территории в рамках международных границ. До сих пор Азербайджан провел на своей территории многочисленные военные учения, в том числе совместные учения с участием стран-партнер

"Любое государство имеет суверенное право проводить различные учения на своей территории в рамках международно признанных границ. До сих пор Азербайджан провел на своей территории многочисленные военные учения, в том числе совместные учения с участием стран-партнеров. Проводимые в Лачынском районе совместные тактические учения входят в число подобных и служат стабильности в регионе".

Об этом заявила Report начальник Управления пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Лейла Абдуллаева, комментируя заявления МИД Армении о том, что якобы проводимые в Лачынском районе совместные азербайджано-турецкие учения противоречат трехстороннему заявлению от 10 ноября 2020 года и угрожают миру и безопасности.

"Доводим до сведения МИД Армении, что угрозой региональному миру и безопасности является не проведение государством учений на собственной территории, а территориальные притязания к другому государству, проведение политики военной агрессии, оккупация территорий другого государства и наконец попрание принципов международного права, как делала Армения в течение долгих лет.

Если Армения желает установления мира и безопасности в регионе, то должна выполнять обязательства, под которыми подписалась и сама", - говорится в информации.