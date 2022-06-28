МИД Азербайджана ответил на обвинения Никола Пашиняна

Министерство иностранных дел Азербайджана ответило на высказывания премьер-министра Армении Никола Пашиняна, озвученные им на пресс-конференции 27 июня.

Министерство иностранных дел Азербайджана (МИД) ответило на высказывания премьер-министра Армении Никола Пашиняна, озвученные им на пресс-конференции 27 июня.

Как сообщили Report в Управлении пресс-службы МИД, ряд высказываний Пашиняна во время онлайн пресс-конференции 27 июня 2022 года относительно процесса нормализации армяно-азербайджанских отношений ставят под сомнение стремление этого государства к установлению устойчивого мира в регионе.

"Руководитель страны, которая около тридцати лет удерживала часть территорий Азербайджана под военной оккупацией, обвиняет нашу страну в проведении на протяжении многих лет политики блокады, что не вмещается ни в какие правовые и моральные рамки.

Напоминаем премьер-министру Пашиняну, что Азербайджан, несмотря на оккупационную политику Армении и десятилетиями применяемый ею подход "уничтожить все", выступил сторонником и инициатором нормализации отношений между двумя государствами после освобождения своих территорий. Именно глава Азербайджанского государства на постконфликтном этапе выступил с предложением о подписании мирного договора на основе строгого соблюдения принципов международного права.

Азербайджанская сторона даже представила противоположной стороне базовые принципы, на которых должно основываться Соглашение. Если бы Азербайджан хотел войны, как утверждает Пашинян, вероятно, в этих шагах не было бы необходимости. Если бы Азербайджан хотел войны, то не прилагал бы огромных усилий для восстановления территорий, которые около 30 лет разрушались Арменией, не проделал бы грандиозной работы.

Что касается трехсторонних заявлений, то обязательства, взятые на себя сторонами этим документом, и их исполнение очевидны. Армения, посылая на азербайджанские территории диверсионные силы, не выводя с азербайджанских территорий незаконные вооруженные формирования, сильно задерживает открытие коммуникаций, грубо нарушает исполнение этих заявлений.

Премьер-министр Армении, не уточняя, о каком конкретно случае идет речь, заявляет, что "азербайджанская сторона как минимум один раз бойкотировала встречу". Если мы начнем перечислять встречи, которые на постконфликтном этапе предлагались с участием международных посредников и под разными предлогами были сорваны Арменией, а также отложены на 1-2 часа из-за провокаций, список получится очень внушительным", - заявили во внешнеполитическом ведомстве.