МИД Азербайджана ответил Ирану

Заявление министерства иностранных дел Ирана является очередным шагом против Азербайджана.

Заявление министерства иностранных дел Ирана является очередным шагом против Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом руководитель пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде заявил, комментируя сегодняшнее заявление пресс-секретаря МИД Ирана Насира Кянани.

В ответ на высказывания Н. Кянани по поводу выступления министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова в ходе брифинга для прессы в рамках визита в Израиль, А. Гаджизаде отметил, что министр не озвучивал никакой антииранской позиции на этом брифинге.

"Мы заявляем, что Азербайджан никогда не позволял использовать свою территорию против третьих государств.

Напротив, в последнее время из Ирана звучат угрозы в отношении Азербайджана и допускаются провокации. В качестве примеров можно привести проведение Ираном военных учений вдоль границ с Азербайджаном, антиазербайджанские заявления иранских официальных лиц, террористическую атаку на посольство Азербайджана в Иране. Можно отметить, что, согласно предварительным данным расследования, следы террористического акта в отношении депутата Милли Меджлиса Фазиля Мустафы также ведут в Иран.

Сегодня ирано-армянское братство остается угрозой для региона в целом. Последние 30 лет Иран практически закрывал глаза на оккупацию Арменией азербайджанских территорий. Иран не придавал значения оккупации Карабаха и Восточного Зангезура и разграблению этих территорий, разрушению и осквернению 65 из 67 существующих мечетей.

В связи с упомянутым, мы решительно осуждаем заявление пресс-секретаря Насира Кянани. Это заявление является очередным шагом к кризису в азербайджано-иранских отношениях.

Эти угрозы со стороны Ирана никак не могут напугать Азербайджан. Несмотря на военную поддержку, направленную Армении с территории Ирана, азербайджанская армия в 2020 году разгромила армянскую армию. Любая агрессия и провокации в отношении Азербайджана и после этого будут решительно пресекаться", - отмечается в заявлении.