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МИД Азербайджана ответил Ирану

МИД Азербайджана ответил Ирану Заявление министерства иностранных дел Ирана является очередным шагом против Азербайджана.
Внешняя политика
31 марта 2023 г. 16:30
МИД Азербайджана ответил Ирану

Заявление министерства иностранных дел Ирана является очередным шагом против Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом руководитель пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде заявил, комментируя сегодняшнее заявление пресс-секретаря МИД Ирана Насира Кянани.

В ответ на высказывания Н. Кянани по поводу выступления министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова в ходе брифинга для прессы в рамках визита в Израиль, А. Гаджизаде отметил, что министр не озвучивал никакой антииранской позиции на этом брифинге.

"Мы заявляем, что Азербайджан никогда не позволял использовать свою территорию против третьих государств.

Напротив, в последнее время из Ирана звучат угрозы в отношении Азербайджана и допускаются провокации. В качестве примеров можно привести проведение Ираном военных учений вдоль границ с Азербайджаном, антиазербайджанские заявления иранских официальных лиц, террористическую атаку на посольство Азербайджана в Иране. Можно отметить, что, согласно предварительным данным расследования, следы террористического акта в отношении депутата Милли Меджлиса Фазиля Мустафы также ведут в Иран.

Сегодня ирано-армянское братство остается угрозой для региона в целом. Последние 30 лет Иран практически закрывал глаза на оккупацию Арменией азербайджанских территорий. Иран не придавал значения оккупации Карабаха и Восточного Зангезура и разграблению этих территорий, разрушению и осквернению 65 из 67 существующих мечетей.

В связи с упомянутым, мы решительно осуждаем заявление пресс-секретаря Насира Кянани. Это заявление является очередным шагом к кризису в азербайджано-иранских отношениях.

Эти угрозы со стороны Ирана никак не могут напугать Азербайджан. Несмотря на военную поддержку, направленную Армении с территории Ирана, азербайджанская армия в 2020 году разгромила армянскую армию. Любая агрессия и провокации в отношении Азербайджана и после этого будут решительно пресекаться", - отмечается в заявлении.

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Версия на английском языке Azerbaijan's Foreign Ministry responds to Iran
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan XİN İrana cavab verib

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