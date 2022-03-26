МИД Азербайджана: США как сопредседатель МГ ОБСЕ за 30 лет не предприняли никаких эффективных шагов

"В связи с мнением заместителя руководителя пресс-службы Госдепартамента США Джалины Портер по карабахскому региону Азербайджана, озвученным в ходе встречи с представителями СМИ, доводим до сведения официального лица Госдепартамента, что, к сожалению, за

"В связи с мнением заместителя руководителя пресс-службы Госдепартамента США Джалины Портер по карабахскому региону Азербайджана, озвученным в ходе встречи с представителями СМИ, доводим до сведения официального лица Госдепартамента, что, к сожалению, за эти годы США в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ, не предприняли никаких эффективных шагов для прекращения военной агрессии Армении против Азербайджана, которая продлилась почти 30 лет.".

Как передает Report, об этом сообщило Министерство иностранных дел Азербайджана.

"Азербайджан восстановил свою территориальную целостность на основе международного права и обеспечил выполнение резолюций СБ ООН. В настоящее время не существует понятия ”Нагорный Карабах", существуют экономические районы Восточный Зангезур и Карабах, которые являются составной частью Азербайджана.

Такое заявление чиновника Госдепартамента США на основе ложной армянской пропаганды само по себе является безответственным поведением.

Мы хотели бы еще раз подчеркнуть, что Азербайджанская Республика действует на своих суверенных территориях", - говорится в заявлении.