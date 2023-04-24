МИД Азербайджана ответил Франции

Заявление пресс-секретаря министерства Европы и иностранных дел Франции Анн-Клер Лежандр в связи с установлением 23 апреля азербайджанской стороной контрольно-пропускного пункта на азербайджано-армянской границе на дороге Лачын-Ханкенди совершенно необос

Заявление пресс-секретаря министерства Европы и иностранных дел Франции Анн-Клер Лежандр в связи с установлением 23 апреля азербайджанской стороной контрольно-пропускного пункта на азербайджано-армянской границе на дороге Лачын-Ханкенди совершенно необоснованно.

Как сообщает Report, об этом заявил руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.

"Это суверенное и законное право Азербайджана установить пограничный контрольно-пропускной пункт на своей суверенной территории", - отметил он.

"Нет никаких оснований утверждать, что этот шаг противоречит трехстороннему заявлению, какому-либо другому международному документу или решению суда. Как всегда, Азербайджан гарантирует безопасность граждан, транспортных средств и грузов, движущихся по дороге Лачын-Ханкенди, в рамках своих обязательств и продолжит принимать соответствующие меры в этом направлении", - заявил А. Гаджизаде.

Руководитель пресс-службы МИД Азербайджана подчеркнул, что французская сторона не должна создавать условий для попыток воспрепятствовать процессу нормализации отношений Баку и Еревана, выражая такую одностороннюю позицию.