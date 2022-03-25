МИД Азербайджана ответил Армении: Нет причин для истерии

Заявление МИД Армении от 24 марта, в котором содержатся обвинения в адрес Азербайджана в связи с якобы эскалацией ситуации в регионе, является очередной попыткой ввести в заблуждение международное сообщество.

Заявление МИД Армении от 24 марта, в котором содержатся обвинения в адрес Азербайджана в связи с якобы эскалацией ситуации в регионе, является очередной попыткой ввести в заблуждение международное сообщество.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Азербайджана.

"Согласно заявлению Министерства обороны Азербайджана, ведутся уточнения позиций и пунктов дислокации азербайджанской армии, поэтому причин для истерии нет. Армянская сторона занимается дезинформацией, искусственно раздувая проблему.

Что касается технических проблем на газопроводах в регионе из-за сложных погодных условий, то Армения намеренно использует эту ситуацию как инструмент для политических манипуляций.

Хотелось бы напомнить, что Армения в течение многих лет держала в газовой блокаде Нахчыванскую Автономную Республику с населением более 400 тысяч человек, на протяжении 30 лет использовала Сарсангское водохранилище в качестве инструмента для экотеррора против населения Азербайджана, долгое время отрицала факт наличия карт минных полей, продолжает скрывать информацию о судьбе около 4 тысяч азербайджанцев, пропавших без вести в начале 1990-х годов. Теперь Армения выступает с подомными необоснованными обвинениями в адрес Азербайджана, что является ничем иным, как политическим лицемерием с ее стороны.

Сейчас единственным способом обеспечения мира и стабильности в регионе является полное выполнение положений подписанных совместных заявлений, включая полное выведение из региона остатков армянских незаконных формирований и нормализацию отношений на основе принципов международного права.

Настало время заняться реальной работой, а не политическими манипуляциями", - говорится в заявлении азербайджанского внешнеполитического ведомства.