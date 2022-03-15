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МИД Азербайджана ответил Армении

МИД Азербайджана ответил Армении Управление пресс-службы МИД Азербайджана прокомментировало высказывания министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна в связи с предложениями Азербайджана по нормализации отношений между двумя государствами.
Внешняя политика
15 марта 2022 г. 18:35
МИД Азербайджана ответил Армении

Управление пресс-службы МИД Азербайджана прокомментировало высказывания министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна в связи с предложениями Азербайджана по нормализации отношений между двумя государствами.

Как сообщили Report в МИД, позиция официального Баку по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией ясна и последовательна.

"Мы не видим необходимости вновь повторять позицию, о которой неоднократно заявляли. Азербайджан, учитывая важность вопросов нормализации отношений между двумя странами после конфликта и строительства мира в регионе, выдвинул свои предложения и готов двигаться в этом направлении. Если и Армения серьезно относится к этому вопросу, то она должна представить свои конкретные предложения и, таким образом, продемонстрировать готовность начать субстантивные и ориентированные на результат переговоры", - говорится в ответе МИД.

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Версия на английском языке FM: "Armenia should present concrete proposals, show readiness for talks"
Версия на азербайджанском языке XİN: "Ermənistan konkret təkliflərini təqdim etməli, danışıqlara hazır olduğunu göstərməlidir"

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