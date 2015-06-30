 Наверх
    Закрыть фоторежим

    МИД Азербайджана осудил теракт, совершенный в отношении генпрокурора Египта

    Азербайджан решительно осуждает терроризм во всех его формах и проявлениях

    Баку. 30 июня. REPORT.AZ/ Министерство иностранных дел Азербайджана распространило заявление в связи терактом, совершенным в отношении генерального прокурора Египта Хишама Бараката 29 июня. Как сообщает Report, МИД Азербайджана решительно осуждает данный теракт и выражает соболезнования членам семьи и близким Хишама Бараката, скончавшегося в результате нападения.

    "Азербайджан, как страна пострадавшая от терроризма, решительно осуждает его во всех формах и проявлениях и выражает солидарность с народом и правительством Египта в борьбе с терроризмом", - отмечается в заявлении.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi