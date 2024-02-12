МИД Азербайджана: Наблюдательная миссия ЕС в Армении стала агентом "бинокльной дипломатии"

Наблюдательная миссия ЕС в Армении (EUMA),по сути, стала агентом "бинокльной дипломатии".

Наблюдательная миссия ЕС в Армении (EUMA) превратилась в агента "бинокльной дипломатии".

Как сообщает Report, об этом заявили в МИД Азербайджана.

"Миссия EUMA, по сути, стала агентом "бинокльной дипломатии", содействующей визитам различных европейских чиновников и неофициальных делегаций в приграничные районы. Все без исключения подобные визиты используются для распространения необоснованной азербайджанофобии", - заявили во внешнеполитическом ведомстве.

Напомним, посол Европейского Союза (ЕС) в Азербайджане Петер Михалко был вызван сегодня в министерство иностранных дел.