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МИД Азербайджана: Наблюдательная миссия ЕС в Армении стала агентом "бинокльной дипломатии"

МИД Азербайджана: Наблюдательная миссия ЕС в Армении стала агентом "бинокльной дипломатии" Наблюдательная миссия ЕС в Армении (EUMA),по сути, стала агентом "бинокльной дипломатии".
Внешняя политика
12 февраля 2024 г. 13:34
МИД Азербайджана: Наблюдательная миссия ЕС в Армении стала агентом бинокльной дипломатии

Наблюдательная миссия ЕС в Армении (EUMA) превратилась в агента "бинокльной дипломатии".

Как сообщает Report, об этом заявили в МИД Азербайджана.

"Миссия EUMA, по сути, стала агентом "бинокльной дипломатии", содействующей визитам различных европейских чиновников и неофициальных делегаций в приграничные районы. Все без исключения подобные визиты используются для распространения необоснованной азербайджанофобии", - заявили во внешнеполитическом ведомстве.

Напомним, посол Европейского Союза (ЕС) в Азербайджане Петер Михалко был вызван сегодня в министерство иностранных дел.

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Версия на английском языке MFA: EU Mission in Armenia has become an agent of ‘binocular diplomacy’
Версия на азербайджанском языке XİN: Aİ-nin Ermənistandakı missiyası “binokl diplomatiyası”nın agentinə çevrilib

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