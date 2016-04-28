​МИД Азербайджана: Использование Арменией кассетных мин направлено на массовое уничтожение гражданского населения Азербайджана

Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ "Мы разделяем беспокойство Госдепартамента Соединенных Штатов Америки и министерства иностранных дел России в связи с эскалацией напряжения на линии соприкосновения армяно-азербайджанских войск".

Об этом заявил Report пресс-секретарь МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Представитель МИД отметил, что начиная с вечера 27 апреля и до 28 апреля Вооруженные силы Армении подвергли интенсивному обстрелу из крупнокалиберных пулеметов и пушек гражданское население Тертерского и Агдамского районов, частные и государственные объекты и позиции азербайджанской армии.

"Использование армянскими войсками предназначенных для уничтожения живой силы кассетных мин не носит никакого военного назначения, а направлено на массовое уничтожение гражданского населения Азербайджана, проживающего в прифронтовой зоне. Неразорвавшиеся боезаряды кассетных мин являются угрозой для жизни и имущества гражданского населения", - заявил он.

Азербайджанская сторона всесторонне проинформировала и предупредила международную общественность о подготовке Арменией новых провокаций против Азербайджана.

Ответственность за ответные меры Вооруженных сил Азербайджана против военных объектов Армении в целях обеспечения безопасности проживающего вдоль линии фронта гражданского населения страны полностью ляжет на Армению.