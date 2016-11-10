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    МИД Азербайджана исключил имя гражданина Болгарии из "списка нежелательных лиц"

    Валентин Дрехарски обещал впредь не посещать оккупированные территории

    Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ Гражданин Болгарии, сотрудник компании "Besttechnica TM-Radomir PAD” и путешественник Валентин Дрехарски обратился с письмом в МИД Азербайджана и попросил исключить его имя из "списка нежелательных лиц", посетивших оккупированные территории Азербайджанской Республики.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства иностранных дел Азербайджана.

    В.Дрехарски выразил сожаление и отметил, что совершенный им визит не служит агитации самопровозглашенного режима на оккупированных территориях Азербайджана. Он попросил прощение у правительства и народа Азербайджана в связи с незаконным визитом на оккупированные территории, а также обещал впредь не повторять подобного.

    Обращение В.Дрехарски было рассмотрено и принято решение исключить его имя из "списка нежелательных лиц". 

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