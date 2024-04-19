Азербайджан и Казахстан провели межмидовские консультации по консульским вопросам

Внешнеполитические ведомства Азербайджана и Казахстана провели в Баку очередные консультации по консульским вопросам.

Внешнеполитические ведомства Азербайджана и Казахстана провели в Баку очередные консультации по консульским вопросам.

Как сообщили Report в МИД Азербайджана, на консультациях азербайджанскую делегацию возглавлял начальник консульского управления министерства иностранных дел Азербайджанской Республики Эмиль Сафаров, а делегацию Казахстана - директор Департамента консульской службы МИД этой страны Бауыржан Акатаев.

В ходе консультаций обсуждены текущее состояние и перспективы развития сотрудничества в консульской сфере с Казахстаном, в том числе подписание новых двусторонних документов и возможности цифровизации консульских услуг.

Стороны также подчеркнули необходимость принятия совместных мер по укреплению связей между Азербайджанской Республикой и Республикой Казахстан в миграционной, образовательной и других важных сферах.

По итогам переговоров делегациями двух стран был подписан протокол встречи.