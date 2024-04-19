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Азербайджан и Казахстан провели межмидовские консультации по консульским вопросам

Азербайджан и Казахстан провели межмидовские консультации по консульским вопросам Внешнеполитические ведомства Азербайджана и Казахстана провели в Баку очередные консультации по консульским вопросам.
Внешняя политика
19 апреля 2024 г. 20:50
Азербайджан и Казахстан провели межмидовские консультации по консульским вопросам

Внешнеполитические ведомства Азербайджана и Казахстана провели в Баку очередные консультации по консульским вопросам.

Как сообщили Report в МИД Азербайджана, на консультациях азербайджанскую делегацию возглавлял начальник консульского управления министерства иностранных дел Азербайджанской Республики Эмиль Сафаров, а делегацию Казахстана - директор Департамента консульской службы МИД этой страны Бауыржан Акатаев.

В ходе консультаций обсуждены текущее состояние и перспективы развития сотрудничества в консульской сфере с Казахстаном, в том числе подписание новых двусторонних документов и возможности цифровизации консульских услуг.

Стороны также подчеркнули необходимость принятия совместных мер по укреплению связей между Азербайджанской Республикой и Республикой Казахстан в миграционной, образовательной и других важных сферах.

По итогам переговоров делегациями двух стран был подписан протокол встречи.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan, Kazakhstan hold inter-Ministerial consultations on consular issues
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Qazaxıstan XİN-ləri arasında konsulluq məsləhətləşmələri olub

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