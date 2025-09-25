Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия
    МИД Азербайджана и Гамбии подписали Меморандум о взаимопонимании

    Внешняя политика
    • 25 сентября, 2025
    • 20:12
    МИД Азербайджана и Гамбии подписали Меморандум о взаимопонимании

    Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с главой МИД Гамбии Серингом Моду Нджи в рамках Недели высокого уровня 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

    Об этом сообщили Report в МИД Азербайджана.

    Министры подчеркнули потенциал двустороннего сотрудничества, особенно в рамках ООН, ОИС и Движения неприсоединения, отметив важность дальнейшего укрепления этих связей для решения общих вызовов и продвижения взаимных интересов.

    На встрече также была особо подчеркнута важность продвижения новых инициатив и механизмов сотрудничества, направленных на укрепление экономических и культурных связей между Азербайджаном и Гамбией.

    В ходе встречи стороны подписали Меморандум о взаимопонимании о политических консультациях между МИД Азербайджана и Министерством иностранных дел, международного сотрудничества и гамбийцев за рубежом Гамбии.

    Лента новостей