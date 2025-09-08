ЧМ-2026 Казахстан Турция Ильхам Алиев российско-украинская война
    МИД Азербайджана и Джибути провели очередной раунд политконсультаций

    Внешняя политика
    • 08 сентября, 2025
    • 17:33
    МИД Азербайджана и Джибути провели очередной раунд политконсультаций

    В Баку состоялся очередной раунд политических консультаций между МИД Азербайджана и Джибути. 

    Об этом Report сообщает со ссылкой на МИД Азербайджана. 

    Консультации состоялись в рамках визита в Азербайджан делегации МИД Джибути. 

    Азербайджанскую делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел Ялчин Рафиeв, джибутийскую - генсек МИД Мохаммед Али Хассани.

    Азербайджан Джибути политконсультации МИД

