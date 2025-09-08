МИД Азербайджана и Джибути провели очередной раунд политконсультаций
- 08 сентября, 2025
- 17:33
В Баку состоялся очередной раунд политических консультаций между МИД Азербайджана и Джибути.
Об этом Report сообщает со ссылкой на МИД Азербайджана.
Консультации состоялись в рамках визита в Азербайджан делегации МИД Джибути.
Азербайджанскую делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел Ялчин Рафиeв, джибутийскую - генсек МИД Мохаммед Али Хассани.
