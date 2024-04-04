МИД Азербайджана и Черногории провели первые консульские консультации

В столице Черногории городе Подгорице состоялись первые консульские консультации между министерствами иностранных дел Азербайджана и Черногории.

В столице Черногории городе Подгорице состоялись первые консульские консультации между министерствами иностранных дел Азербайджана и Черногории.

Как передает Report, об этом сообщил МИД Азербайджана.

В ходе консульских консультаций было рассмотрено текущее состояние и перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и Черногорией в консульской сфере, в том числе возможность подписания новых двусторонних документов. Делегации подчеркнули важность продолжения сотрудничества для упрощения взаимных визитов граждан двух стран.

Между сторонами достигнута договоренность о проведении следующего этапа консульских консультаций в 2025 году в Баку.