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МИД Азербайджана и Черногории провели первые консульские консультации

МИД Азербайджана и Черногории провели первые консульские консультации В столице Черногории городе Подгорице состоялись первые консульские консультации между министерствами иностранных дел Азербайджана и Черногории.
Внешняя политика
4 апреля 2024 г. 19:42
МИД Азербайджана и Черногории провели первые консульские консультации

В столице Черногории городе Подгорице состоялись первые консульские консультации между министерствами иностранных дел Азербайджана и Черногории.

Как передает Report, об этом сообщил МИД Азербайджана.

В ходе консульских консультаций было рассмотрено текущее состояние и перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и Черногорией в консульской сфере, в том числе возможность подписания новых двусторонних документов. Делегации подчеркнули важность продолжения сотрудничества для упрощения взаимных визитов граждан двух стран.

Между сторонами достигнута договоренность о проведении следующего этапа консульских консультаций в 2025 году в Баку.

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